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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında Noel arifesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 504,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.131 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.311 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kazançla 11.468 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, bazı bölgelerde yarım gün bazı bölgelerde ise tam gün işlem gerçekleştirilmeyecek.

Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlara göre para politikasında ayarlamalara gidebileceği belirterek, veriler uygun olduğu sürece güvercin duruşun devam edebileceğini söyledi.

Bugün Almanya ve İtalya'da Noel tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da erken kapanış yapılacak.

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