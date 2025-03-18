Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 552,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.294,7 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.704,9 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 39.248 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 13.172,7 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.099,8 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, gözler Almanya'da Federal Meclis'te yapılacak savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmelere çevrildi.

Ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak için 500 milyar avroluk bir fon kurulmasını öngören savunma ve yatırım paketine ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,2 büyüme öngörüldü. OECD, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için ise bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e düşürürken, 2026'ya ilişkin büyüme tahminini de yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e revize etti.

Analistler, bölgede daralan imalat sanayi aktivitesinin tahminler üzerinde etkili olduğunu kaydederek, gelecek dönemde ABD'nin küresel ticaret için risk oluşturan tarifelerinin de bölgedeki ekonomik projeksiyonları etkileyebileceğini söyledi.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek.