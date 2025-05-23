Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 551,92 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.085,27 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.774,95 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 40.345 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 14.298,62 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.881,75 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve ticaret politikaları ülke ekonomisinde soru işaretleri yaratırken, bu durum pay piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Küresel piyasalardaki karışık duruma karşın Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde pozitif seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Analistler, bugün açıklanan büyüme verileri sonrasında ülkenin teknik resesyona girmekten kurtulduğunu ifade ederek, Avrupa genelinde imalat aktivitesi ve büyümedeki risklerin temel ekonomik risklerden olmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası, ekonominin ABD gümrük tarifesi politikasının etkisiyle ikinci çeyrekte durgunlaşmasını beklediğini bildirdi.

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Nisan 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin bulunduğu tutanaklarda, üyelerin Avro Bölgesi'nde enflasyonun neredeyse "yenik" düştüğünü belirttikleri görüldü. Enflasyonun düşmesine neden olan etkenlerin kısa vadede baskın durumda olduğu ifade edilen tutanaklarda, "Üyeler, enflasyonun orta vadede hedefe döneceğine ve enflasyon şokuyla mücadelenin neredeyse sona erdiğine dair güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir." değerlendirmesi yer aldı.

Ancak bazı konsey üyelerinin küresel ticaret savaşının uzun vadede enflasyonu körükleyebileceğini savundukları da tutanaklara geçti. Analistler bugün, ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.