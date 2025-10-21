Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 572 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.433 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.260 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 42.693 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 15.866 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.219 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftalarda piyasalar üzerindeki risk algısının artmasına neden olan iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Avrupa bankaları dolar cinsi varlıklara temkinli yaklaşıyor

Öte yandan, bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, tarife çalkantıları sırasında, ABD Hazine menkul kıymetlerindeki satışlar ve doların zayıflamasının Euro Bölgesi bankalarının dolar cinsi likit varlıklara güvenmesini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Bankaların dolar fonlamasındaki stres senaryosunda kırılganlığın arttığını belirten Lane, para politikasına yönelik ise genel olarak, parasal aktarım mekanizmasının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.