Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 artışla 607,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 23.954 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 primle 10.415 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 artışla 8.066 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,8 kazançla 17.416 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 45.148 puandan işlem görüyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Trump'ın "İran ile savaşın çok yakında biteceğini" belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar veren Trump, "Boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" ifade etti.

Trump, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin, "fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırdıklarını" belirtti.

Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklandıklarını ifade eden Trump, "Terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran bunu yapmaya kalkışırsa, çok daha sert bir şekilde karşılık görecek." dedi.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

Makro ekonomik tarafta ise Almanya'da ocak ayında dış ticaret fazlası 21,2 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, ABD'de de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.