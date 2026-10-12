Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. Rus hükümeti de ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Öte yandan Trump dün, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını açıkladı. Söz konusu gelişmelerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'nın enerji arzına ilişkin sıkıntıların azalabileceği yönündeki öngörüler bölgede pay piyasalarını destekliyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 634 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.600 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 25.189 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 50.147 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.835 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 19.257 puanda bulunuyor.

Analistler, bu haftadan itibaren hızlanacak bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, karlılık performansı ve büyüme beklentilerine ilişkin öngörülerin yatırımcıların pozisyonlanmasında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD’de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.