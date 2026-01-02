Avrupa borsaları yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 595,9 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.604 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.197 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 45.229 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 17.369 puan seviyesinde bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,9 primle 10.020 puanda rekor seviyeden işlem görüyor.

Yeni yılın ilk işlem gününde bölgede açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunurken Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aktivitesindeki zayıflayan seyrin devam etmesi öngörülüyor.

Bölgede imalat sanayi aktivitesindeki azalma, en önemli ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken bugün açıklanacak PMI verilerinden bölgedeki ekonomik gidişata ilişkin daha çok bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise İngiltere'de aralık konut fiyat endeksi, aylık yüzde 0,4 azalırken yıllık yüzde 0,6 arttı. Konut fiyat endeksinde Nisan 2024'ten bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme kaydedildi.

Bununla birlikte Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne bugün resmen katılmasıyla ülkenin kullandığı Bulgar levası yerini Euroya bıraktı.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının bölgede yakından izleneceğini dile getiren analistler, Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yakından takip edileceğini belirtti.