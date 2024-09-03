Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 525,40 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.975 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.371 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 34.420 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.661 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 artışla 11.403 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik endişeler varlığını koruyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimi ihtimalini masaya getirebileceğini söyledi.

ECB üyesi Claudia Buch'un yaptığı konuşmada Euro Bölgesi bankalarının ne kadar sermaye tutacaklarına ve nerede iş yapacaklarına karar verirken jeopolitik riskleri hesaba katmaları gerektiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi PMI ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde de temmuzda 45,8 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, ağustosta değişmedi. Böylece, PMI faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.

Öte yandan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

İspanya'da ise ocak-temmuz döneminde gelen turist sayısı 53 milyon 370 bin olurken, turizm geliri de 71 milyar Euroyu aşarak rekor kırdı.

Analistler, bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.