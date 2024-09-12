Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 kazançla 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 18.494 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.301 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 33.492 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.479 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 11.403 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ABD'de ve bölgede artan resesyon endişelerinin ECB'nin 3 temel faiz oranını farklı büyüklüklerde indirebileceğinin de para piyasalarındaki fiyatlamalara dahil olduğunu kaydetti.

Bugün ayrıca ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesi takip edilecek.