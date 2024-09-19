Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 kazançla 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.866 puan seviyesinde bulunurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.326 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 33.947 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 7.540 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 11.792 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Fed dün, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Gözler İngiltere Merkez Bankası'nda

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir hakim olurken, bölgede bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin bu toplantıda politika faizini sabit tutacağını kesin gözüyle bakılırken, para politikası metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, dün Fed'in faizler 50 baz puan indirmesinin gevşeme döngüsü için küresel bir alan açtığı belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlarda daha da güvercinleşebileceğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.