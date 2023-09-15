Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 461,93 puana ulaştı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artarak 7.711,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 7.378,82 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56’lık artışla 15.893,53 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08’lik yükselişle 28.895,39 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,067 seviyelerinde seyrediyor.

ECB'den dün yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararını aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği duyurulmuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında hala çok uzun süre çok yüksek kalması beklenen enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini belirtmişti.