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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Çin Merkez Bankası'nın yeni tedbirlerini olumlu karşılamasıyla birlikte haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 artışla 519,7 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.282,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 18.996,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 yükselerek 7.604,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 33.881,26 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,37 yükselerek 1,115 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC), iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik yeni tedbirlerini olumlu karşıladı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, ters repo faizinde indirim, zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ve mortgage faizlerinin düşürülmesini içeren adımları duyurdu.

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

AB Komisyonu, türev piyasalarına yönelik kartel soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq Nordic'e baskın düzenledi.

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