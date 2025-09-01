Avrupa borsaları yükselişle kapandı

  1. Ekonomim
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 551,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.196,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 24.037,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 7.707,9 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 artışla 42.409,71 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,17 oldu.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

