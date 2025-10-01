Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,15 artışla 564,62 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 9.446,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 24.113,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 7.966,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 43.079,58 puandan kapandı.
Evro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,172 oldu.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye olası etkilerine odaklandı.
Evro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.
Evro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 0,9 puan azalarak 49,8 puana indi.