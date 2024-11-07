Avrupa borsalarında karışık seyir

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 34.180 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.356 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 primle 11.542 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki seçimlerin ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Avrupa borsalarında da yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yakından takip ediliyor.

BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasının ardından Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıkladı.

Almanya'da eylül ayına ilişkin dış ticaret fazlası 17 milyar Euro ile beklentilerin altında gerçekleşirken sanayi üretimi ise aylık yüzde 2,5 azalarak öngörüleri karşılayamadı.

Bugün, Fed ve BoE'nin faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.