Avrupa borsalarında pozitif seyir

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 539,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 22.431 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 8.649 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 38.413 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 13.217 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 7.860 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise alıcılı bir seyir öne çıkarken, Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminin öne çıktığı bölge endeksleri, yeni işlem gününde toparlanırken, savunma sanayi hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgedeki yetkililerin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada ABD'nin tarifelerinin enflasyonu destekleyeceğini belirterek, ticaret konusundaki müzakerelere açık olduklarını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin gerektiğinde misilleme yapmak için güçlü bir planının bulunduğunu ifade ederek karşı önlemler için tüm araçların masada olduğunu kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile beklentilerin altında gelerek zayıf kalmaya devam etti.

Euro Bölgesi'nde de aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 48,6 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak mart ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Günün geri kalanında Euro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı takip edilecek.