Avrupa borsalarında protesto ve savaş depremi: Dev şirketler sert düştü

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir görünümle başladı. Bölgenin önde gelen endekslerinden STOXX 50 %0,7, STOXX 600 ise %0,6 değer kaybederek günü ekside açtı. Yatırımcılar, Fransa'da hafta sonu yaşanan geniş çaplı protestoların ardından artan siyasi ve sosyal belirsizlikleri fiyatlarken, gösterilerin Belçika, İtalya ve Portekiz'in büyük şehirlerine de yayılması risk iştahını zayıflattı.

Risk iştahı geriledi

Piyasalardaki tedirginliği artıran bir diğer unsur ise Doğu Avrupa kaynaklı jeopolitik gelişmeler oldu. Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef alan saldırılarını sürdürmesi, bölgedeki gerilimin yakın dönemde azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu görünüm, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine ve güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu.

Satışların odağında seyahat ve otomotiv hisseleri vardı

Sektörel görünümde en sert kayıplar seyahat ve eğlence şirketlerinde görülürken, otomotiv ve bankacılık hisseleri de satış baskısından kaçamadı. Özellikle Fransız şirketlerinin ağırlıkta olduğu hisselerdeki zayıf performans, Avrupa piyasalarındaki düşüşü derinleştiren başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Büyük şirketlerde değer kayıpları dikkat çekti

Şirketler tarafında HSBC %1,3, Siemens %1,1, L'Oréal %1, Banco Santander %1,4, LVMH %2, Inditex %1,1, Schneider Electric %1,7 ve Airbus %1,9 değer kaybetti. Endekslerdeki düşüşe en fazla katkı yapan hisseler arasında yer alan Stellantis %3,4, Carrefour ise %3,1 gerileyerek günün en zayıf performans gösteren şirketleri arasında bulundu. Avrupa piyasalarında yaşanan bu satış dalgası, yatırımcıların hem siyasi gelişmeleri hem de jeopolitik riskleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.