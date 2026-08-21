Avrupa borsalarında temkinli iyimserlik

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

Enflasyonist ortam ve yüksek kamu harcamaları ekonomileri olumsuz etkilerken borsalar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD Hazine Bakanlığının borçlanma maliyetlerini düşürme planının sadece kısa vadeli bir çözüm olacağı ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artıracağı yönündeki endişeler ise tahvil piyasasında görülen rahatlamanın kısa sürmesine neden oldu.

Avrupa piyasalarını, jeopolitik riskler ve artan enerji fiyatları etkilemeye devam ederken borsalarda bugün temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Analistler, ağustos ayından itibaren petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin hızlanmasının etkilerinin bugün Avrupa'da açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde görüleceğini söyledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 650 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.751 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 25.997 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 52.727 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.447 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 19.892 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.