Avrupa borsalarında yatırımcı iyimserliği zayıflıyor

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Avrupa'da varlık yöneticilerinin bölge borsalarına yönelik iyimserliği azalıyor. Bloomberg'in 22 özel banka ve varlık yönetim şirketiyle yaptığı ankette yalnızca 7 kurum Avrupa hisselerinde ağırlığını artırmış durumda. 11 kurum nötr, 4 kurum ise düşük ağırlık pozisyonunda bulunuyor.

Yılın başında 10 kurum Avrupa hisseleri konusunda olumlu, yalnızca bir kurum olumsuz görüş bildiriyordu. Değişen tablo, Stoxx Europe 600 Endeksi'nin beş aydır aralıksız yükselmesine ve yılbaşından bu yana yüzde 13 getiri sağlamasına rağmen yatırımcıların daha temkinli hale geldiğini gösteriyor.

Olumlu gelişmelerin büyük bölümü fiyatlara yansıdı

Temkinli yaklaşımın arkasında yükselen tahvil faizleri, güçlü euro ve jeopolitik riskler bulunuyor. Bazı yatırımcılar Avrupa'daki olumlu gelişmelerin büyük bölümünün hisse fiyatlarına zaten yansıdığı görüşünde.

Barclays Private Bank Baş Piyasa Stratejisti Julien Lafargue, Avrupa'nın ekonomik açıdan hayal kırıklığı yaratabileceğini ve yatırımcıların bölgeye yeni sermaye aktarmak yerine kâr realizasyonuna yönelebileceğini söyledi.

Avrupa hisselerinde değerleme avantajı daralıyor

Avrupa hisseleri ABD'ye göre daha düşük değerlemelerle işlem görse de kendi tarihsel ortalamalarına göre artık o kadar ucuz değil. Stoxx 600'ün ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 14,8 seviyesinde bulunurken, 20 yıllık ortalaması 13,4. S&P 500'de ise oran 19,5 seviyesinde.

Kar beklentilerinde de ABD önde. Stoxx 600 şirketlerinin bu yıl kârlarını yüzde 15 artırması beklenirken, S&P 500 şirketleri için tahmin yüzde 27.

İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve yüksek enerji fiyatları da Avrupa'ya yönelik iştahı sınırlıyor. Yatırımcılar bu ortamda ülke, sektör ve şirket seçiminde daha seçici davranırken, bazı yöneticiler bankalar gibi değer odaklı sektörlere yöneliyor.