Avrupa hisse senetlerinde yılın ilk aylarında hangileri yükseliyor?

Ocak ayı, finansal piyasalarda beklenti ve yeniden konumlanmanın karışımı ile yeni yılı başlatıyor.

Avrupa hisse senedi endeksleri bu ayı genellikle durgun seyrederken, seçkin bir grup hisse senedinin göze çarpan kazanç sağlama geçmişi, ocak ayını mevsimsel kazananları tespit etmek için cazip bir dönem haline getiriyor.

Avrupa endeksleri için mütevazı bir başlangıç

Euronews’ten Piero Cingari’nin aktardığına göre, hisse senetlerindeki mevsimsel kalıpları analiz eden bir platform olan Seasonax'ın verileri, ocak ayının son on yılda Avrupa hisse senedi göstergeleri için sessiz sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Mavi çipli Euro Bölgesi hisse senetlerinin yaygın olarak takip edilen bir ölçütü olan Euro STOXX 50, ocak ayında yüzde 54'lük bir kazanım oranıyla sadece yüzde 0,1'lik bir ortalama getiri sağladı.

Endeks, ocak ayını 20 kez pozitif bölgede, 17 kez de kırmızı bölgede tamamladı.

Bununla birlikte, Euro STOXX 50 de ocak ayında yenilenen bir güç göstererek son iki ocak ayını güçlü bir şekilde yeşilde bitirdi. Endeks, Ocak 2024'te yüzde 3, Ocak 2023'te ise yüzde 8'lik göz kamaştırıcı bir yükseliş gösterdi ve bu yükseliş Ocak 1997'yi geride bırakarak kayıtlara geçen en güçlü ikinci ocak ayı performansı oldu.

Son 44 yılda, Almanya'nın en önemli hisse senedi endeksi olan DAX, 24 kez yeşil ve 20 kez kırmızı renkte kapanarak ortalama yüzde -0,06'lık bir ocak ayı getirisi sağladı.

Ancak son yıllarda daha parlak bir tablo çizilmiştir. Ocak 2024'te DAX yüzde 0,8 yükselirken, Ocak 2023'te yüzde 7,5'lik muhteşem bir ralli ile yıla en iyi başlangıçlarından birini yapmıştır.

Benzer şekilde, Avrupa hisse senedi piyasasının daha geniş bir temsilini sunan daha geniş Euro STOXX 600, yüzde 52'lik biraz daha düşük bir kazanım oranıyla ortalama yüzde 0,1'lik bir Ocak kazancı kaydetti.

Yine de DAX ve Euro STOXX 50 gibi STOXX 600 de son yıllarda yenilenen güç belirtileri göstermiş, Ocak 2023'te yüzde 6,7 oranında yükselmiş ve Ocak 2024'te yüzde 1,4 oranında daha mütevazı bir kazanç sağlamıştır.

Euro STOXX 500'ün ocak ayı kazananları

Euro STOXX 50 bileşenleri arasında birkaç hisse senedi, ocak ayındaki istikrarlı yükselişleriyle öne çıkıyor.

Seasonax verilerine göre en iyi performans gösteren bu hisseler, güçlü ortalama getiriler, yüksek medyan performans ve yıllar içinde kayda değer bireysel kazançlar sergiliyor.

Hisselere yakından bir bakış:

1. Vinci SA

Ortalama Getiri: +%2.92

Medyan Getiri: +%3.35

Maksimum Kâr: +%12.81

Maksimum Kayıp: -%14,53

Kazandıran İşlemler: %75 (20 işlemden 15'i) Fransız inşaat ve altyapı devi, yaklaşık yüzde 3'lük ortalama getiri ve yüzde 3,35'lik güçlü medyan performansıyla öne çıkan bir oyuncu oldu.

2. Deutsche Börse AG

Ortalama Getiri: +%2.24

Medyan Getiri: +%6.23

Maksimum Kâr: +%20.16

Maksimum Kayıp: -%31,53

Kazandıran İşlemler: %75 (20 işlemden 15'i) Alman borsa operatörü yüzde 2,24'lük sağlam bir ortalama ocak ayı kazancına sahiptir ve yüzde 6,23'lük çok daha güçlü bir medyan getiri ile en iyi yıllarında önemli kazançlar elde etme yeteneğini yansıtmaktadır. Yine de en kötü performansında -yüzde 31,53'lük keskin bir kayıp yaşayarak hisse senedinin zaman zaman yaşadığı oynaklığı vurgulamıştır.

3. SAP SE

Ortalama Getiri: +%1.50

Medyan Getiri: +%1.80

Maksimum Kâr: +%18.36

Maksimum Kayıp: -%12,03

Kazandıran İşlemler: %75 (20 işlemden 15'i) Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi ocak ayında mütevazı da olsa istikrarlı sonuçlar elde etti. Ortalama yüzde 1,5'lik getirisi ve yüzde 1,8'lik medyan kazancı, yüzde 18,36'lık kayda değer en iyi yıl kazancıyla güvenilir bir performansı yansıtmaktadır.

4. Airbus SE

Ortalama Getiri: +%2.50

Medyan Getiri: +%1.15

Maksimum Kâr: +%23.41

Maksimum Kayıp: -%19,89

Kazandıran İşlemler: %60 (20 işlemden 12'si) Avrupalı havacılık ve uzay devi ocak ayı sonuçlarında daha değişken oldu. Ortalama yüzde 2,5'lik getirisi güçlü olsa da yalnızca yüzde 1,15'lik medyan performansı, 20 yılda yalnızca 12 pozitif işlem gerçekleştirdiği için daha az tutarlılığa işaret etmektedir.

5. Kering SA

Ortalama Getiri: +%1,27

Medyan Getiri: +%1,99

Maksimum Kâr: +%17,58

Maksimum Kayıp: -%21,31

Kazandıran İşlemler: %60 (20 üzerinden 12) Fransız lüks holdingi, bu listedeki diğerlerine kıyasla daha mütevazı ocak ayı sonuçları elde etti. Ortalama yüzde 1,27'lik getirisi, en iyi performans gösteren ocak ayındaki yüzde 17,58'lik kazanç gibi ara sıra gerçekleşen güçlü rallilerle birlikte yüzde 1,99'luk daha yüksek bir medyan getiri ile tamamlanmaktadır.

Euro STOXX 600'ün ocak ayı kazananları

Orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini kapsayan Euro STOXX 600'e yakınlaştırma yapıldığında, bazı hisse senetlerinin olağanüstü ortalama ve medyan getirileri ile daha da çarpıcı performanslar ortaya çıkmaktadır:

1. JD Sports Fashion plc

Ortalama Getiri: +%8,06

Medyan Getiri: +%9,01

Maksimum Kâr: +%39,94

Maksimum Kayıp: -%27,31

Kazanma Oranı: %80 (20 üzerinden 16) İngiltere merkezli spor giyim perakendecisi, yüzde 8,06'lık etkileyici bir ortalama getiri ve yüzde 9,01'lik bir medyan getiri ile ocak ayında güçlü kazançlar sağlama konusunda tutarlı bir yeteneğe sahip olduğunu gösteren açık bir şekilde öne çıkıyor. En iyi yılında yaklaşık yüzde 40'lık bir yükseliş kaydederken, en kötü yılında -yüzde 27,31 oranında zarar etmiştir.

2. Sopra Steria Group

Ortalama Getiri: +%6.87

Medyan Getiri: +%7.14

Maksimum Kâr: +%24.38

Maksimum Kayıp: -%14,03

Kazanma Oranı: %90 (20 üzerinden 18) Fransız BT hizmetleri firması, analiz edilen ocak aylarının yüzde 90'ında elde ettiği kazançlarla Euro STOXX 600'deki en yüksek kazanma oranlarından birine sahiptir. Ortalama ve medyan getirileri de benzer şekilde güçlüdür ve bu da onu mevsimsel trendleri izleyen yatırımcılar arasında favori yapmaktadır.

3. Rheinmetall AG

Ortalama Getiri: +%6.38

Medyan Getiri: +%6.20

Maksimum Kâr: +%17.81

Maksimum Kayıp: -%5,08

Kazanma Oranı: %90 (20 üzerinden 18) Alman savunma müteahhidi, ocak ayındaki en kötü kaybı olan -yüzde 5,08'in de gösterdiği gibi, yüksek tutarlılığı sınırlı aşağı yönlü riskle birleştiriyor. Ortalama getirisi yüzde 6,38 ve pozitif işlemlerin oranı yüzde 90'dır.

4. Sartorius Stedim Biotech S.A.

Ortalama Getiri: +%6.35

Medyan Getiri: +%8.39

Maksimum Kâr: +%21.02

Maksimum Kayıp: -%18,97

Kazanma Oranı: %85 (20 üzerinden 17) Fransız yaşam bilimleri şirketi, biyoişlem teknolojilerine yönelik güçlü talepten sürekli olarak faydalanmış ve ocak ayında güçlü getiriler sağlamıştır. Medyan getirisi olan yüzde 8,39 özellikle güçlüdür, ancak yatırımcılar keskin düşüş potansiyeline dikkat etmelidir.

5. CTS Eventim AG & Co. KGaA

Ortalama Getiri: +%4.12

Medyan Getiri: +%4.46

Maksimum Kâr: +%16.51

Maksimum Kayıp: -%7,20

Kazanma Oranı: %75 (20 üzerinden 15) Almanya'nın önde gelen biletleme ve eğlence şirketi, güvenilir getirileri ve sınırlı dezavantajlarıyla listeyi tamamlıyor. Ortalama getirisi yüzde 4,12 ve medyan getirisi yüzde 4,46 olan şirket, yüzde 16,51'lik güçlü bir maksimum kazançla ocak ayı boyunca istikrarlı bir performans sergiledi.