Avrupa hisselerinde bahar havası: Yatırımcı güveni zirve yapıyor

Piyasalar rekor seviyelere ulaşırken, Avrupa hisse senetlerine olan yatırımcı güveni artıyor.

Euro STOXX 50, Euro STOXX 600 ve DAX gibi önemli Avrupa hisse senedi endekslerinin yeni rekorlar kırdığı bir haftada, Avrupa hisse senetlerine yönelik yatırımcı duyarlılığı giderek iyimserleşiyor.

Bank of America tarafından yapılan yeni bir anket, fon yöneticilerinin yaklaşık bir yıldır Avrupa hisse senetlerinde en fazla yükselişi gösterdiğini ve özellikle Almanya'dan gelen kazanç artışları ve mali teşviklerin daha fazla kazanç sağlamasını beklediklerini gösteriyor.

Avrupa'nın büyüme beklentileri iyileşiyor mu?

Euronews'in aktardığına göre, yatırımcıların Avrupa ekonomisine olan güveni arttı. En son Bank of America Fon Yöneticisi Anketi'ne göre, katılımcıların yüzde 45'i önümüzdeki 12 ay içinde Avrupa'da daha güçlü bir büyüme bekliyor. Bu oran geçen ayki yüzde 9'luk orandan keskin bir sıçrama ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye.

Bu iyimserliğin arkasındaki başlıca etken, Almanya'nın yeni hükümetinden beklenen mali teşvik ve ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha fazla parasal genişleme yapması.

Enflasyon beklentileri de değişiyor. Fon yöneticilerinin yüzde 59'u Avrupa'da daha düşük enflasyon öngörürken, sadece yüzde 4'ü küresel enflasyonda düşüş bekliyor.

Bu ayrışma, yatırımcıların Avrupa'da enflasyonun diğer büyük ekonomilere kıyasla daha hızlı düşeceğine inandıklarını ve bu durumun ECB'ye faizleri düşürmek için daha fazla alan sağlayabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, Avrupa'da büyüme beklentileri yükselirken, küresel büyümeye ilişkin iyimserlik daha zayıf kalıyor. Fon yöneticilerinin yüzde 2'si önümüzdeki yıl küresel büyümede yavaşlama öngörürken, yüzde 52'si en olası senaryo olarak "yumuşak inişi" düşünüyor.

Ayrıca, yüzde 45'lik bir kesim Trump yönetiminin küresel büyüme üzerinde net olumlu bir etkisi olacağını öngörüyor ki bu oran geçen ayki yüzde 60'lık orana göre kayda değer bir düşüş.

Yatırımcılar Avrupa hisse senetlerinde neden bu kadar iyimser?

Giderek artan sayıda yatırımcı Avrupa hisse senetlerinin küresel benzerlerinden daha iyi performans göstereceğine inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 66'sı Avrupa hisse senetleri için kısa vadede kazanç beklerken, bu oran geçen ayki yüzde 44'ten yüzde 56'ya yükseldi ve yüzde 76'sı gelecek yıl için daha fazla yükseliş öngörüyor.

Daha da önemlisi, aylardır ilk kez katılımcıların çoğu Avrupa'nın bu yıl küresel olarak en iyi performans gösteren hisse senedi piyasası olmasını bekliyor.

Bank of America'da stratejist olan Sebastian Raedler, "Kredi koşullarının gevşemesi ve mali ve stok yükünün azalması sayesinde Euro Bölgesi büyüme ivmesinde daha fazla yukarı yönlü potansiyel görüyoruz. Bu da tipik olarak Avrupa'nın küçük sermayelerini büyük sermayelere karşı güçlendiriyor," dedi.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında olası bir ateşkesin enerji fiyatlarını düşürerek ve Avrupa'daki ekonomik belirsizliği azaltarak ek büyüme desteği sağlayabileceğini belirtti.

BCA Research Baş Avrupa Stratejisti Mathieu Savary, "Avrupa'daki rüzgarlar azalırken, ABD yeni rüzgarlar kazanmıyor. Sonuç olarak, Avrupa'nın büyüme açığı daralacak ve Avrupa hisse senetleri artık bir değer tuzağı değil," dedi.

Savary, uzun vadeli yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine ayırdıkları payı artırmaya başlamaları gerektiğini belirtirken, artan ticaret belirsizliği ve 2025'te küresel bir resesyon riskinin kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Hangi sektörler öne çıkıyor?

Bankalar, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez sigorta şirketlerini geride bırakarak Avrupalı yatırımcılar arasında en popüler sektör haline geldi.

Katılımcıların çoğu finans sektörünün bu yıl Avrupa'da en iyi performans gösteren sektör olacağına inanıyor. Bu arada, perakende ve otomobil en az tercih edilen sektörler olmaya devam ederek tüketici odaklı sektörlere yönelik temkinli duruşu pekiştiriyor.

Bununla birlikte, Avrupa'nın küçük sermayeli hisse senetlerine yönelik duyarlılık zayıf kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların yüzde 14'ü küçük sermayeli şirketlerin büyük sermayeli şirketlerden daha düşük performans göstermesini bekleyerek son altı ayın en kötümser tablosunu ortaya koydu. Bununla birlikte, bazı analistler görünümün iyileşebileceğine inanıyor.

Avrupa hisse senetleri gerçekten kelepir mi?

Avrupa hisse senetlerinin ABD hisse senetlerine kıyasla değerinin düşük olduğu yönündeki tartışmalar devam ediyor. Yatırımcılar son zamanlarda sadece cazip değerlemeleri nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik şoklara karşı ABD hisse senetlerinden daha fazla koruma sağladıkları algısı nedeniyle de Avrupa hisse senetlerine yöneldi.

Savary, "Avrupa'nın değerlemeleri, Avrupa'nın ekonomik sıkıntılarının tamamen yapısal olduğu ve ortadan kalkmayacağı şeklindeki yanlış bir kanı nedeniyle düşük," dedi.

Savary'ye göre yapısal zorluklar devam etse de birçok konjonktürel olumsuzluk azalıyor ve bu da Avrupa piyasalarına yatırımcıları olumlu yönde şaşırtma şansı veriyor.

Piyasa riskleri: Ralliyi ne raydan çıkarabilir?

Yükseliş görünümüne rağmen, yatırımcılar küresel risklere karşı temkinli olmaya devam ediyor.

Geçen ay yüzde 28 olan küresel ticaret savaşını piyasalar için en büyük potansiyel tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 39'a yükseldi.

Buna ek olarak, küresel yatırımcıların yüzde 31'i ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına devam etmesini hala büyük bir risk olarak görüyor.

Önümüzdeki aylar, yatırımcı iyimserliğinin sürdürülebilir piyasa performansına dönüşüp dönüşmeyeceğini ya da makroekonomik belirsizliklerin bir kez daha Avrupa piyasaları üzerinde baskı yaratıp yaratmayacağını belirleyecek.