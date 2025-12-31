Avrupa'da yatırımcının yüzünü 2025'te en çok güldüren borsalar belli oldu
Avrupa'da 2025 yılında yatırımcısının yüzünü en çok Prag Borsası güldürürken, Almanya’da DAX yüzde 23 yükseldi.
Avrupa'da 2025 yılında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren borsaların başında Prag Borsası geldi.
Prag Borsası'nda PX Endeksi 2025 yılını 2685,65 puan ile 2024 yılı sonuna göre yüzde 52,58 yukarıda tamamladı.
Prag Borsası'nı yüzde 50 yükseliş gösteren Madrid Borsası IBEX 35 Endeksi izledi. Endeks yılı 17307,8 puandan tamamladı. Son işlem gününde yüzde 0,27 geriledi.
Üçüncü sırada ise yüzde 45,41 artış gösteren Viyana Borsası ATX endeksi yer aldı. ATX Endeksi yılı 5326,33 puandan tamamladı.
Avrupa'nın büyük borsalarına bakıldığında ise en güçlü yükselişi gösteren Frankfurt DAX oldu. DAX yılı yüzde 23,01 artışla 24490,41 puandan kapattı.
Londra'da FTSE 100 Endeksi yılı yüzde 21,51 artışla 9931,38 puandan tamamlarken, Paris’te CAC-40 yüzde 10,42 yükselişle 8149,50 puandan yılı kapattı.