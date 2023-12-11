Avrupakent GYO'nun talep toplama tarihleri belli oldu

Avrupakent GYO'nun 335 milyon TL olan sermayesinin 400 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 65 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplam 100 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

Sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemi kullanılacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Ak Yatırım liderliğindeki halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 78,5, grup çalışanlarına yüzde 1,5 ve yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20 satış yapılacak.