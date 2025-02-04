Avrupa'nın en büyük fonu gözünü Türk borsasına dikti!

Avrupa'nın en büyük fonu Amundi’nin Gelişmekte olan Ülkeler Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Hisse Bölümü Başkanı Marcin Fiejka, daha düşük değerlemelerle Türk hisse senetlerinde alım fırsatı gördüğünü söyledi.

Bloomberg etkinliğinde konuşan Fiejka, fiyat-kazanç oranının 6 olmasının “çok yüksek görünmediğini ancak değerlemeleri haklı çıkarmak için uzun vadeye yönelik çok sayıda varsayımda bulunulmasını gerektirdiğini” ifade etti.

“Daha doğru değerleme analizleri ancak enflasyonun yüzde 20’nin altına düşmesiyle mümkün olacak” diyen Fiejka, “doğal avantajlara” sahip olan Türkiye’de yenilenebilir enerjiye geçişe yatırım yapmaya “çok ilgili” olduğunu belirtti.