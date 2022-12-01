Ayen Enerji'de hissedardan satış hamlesi

Borsada hissedarlarında hisse satışlarına bir yenisi daha eklendi.

Ayen Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin hissedarlarından Aydıner İnşaat 30 Kasım tarihinde 1,8 milyon nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre sahip olunan payların gün sonu nominal tutarı 230,4 milyon olarak kaydedildi. Payların gün sonu bakiyesinin sermayeye oranı ise yüzde 83,03 oldu.

Daha önce Pegasus, Doğuş Otomotiv ve Kontrolmatik gibi şirketlerde de hissedar satışları yaşanmıştı.