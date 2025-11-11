Bahis soruşturması futbol hisselerini etkiledi

Türk futbolu ülkenin gündemini sarsan bahis skandalıyla öne çıkıyor. Hakemlerin ardından bahis oynadığı iddia edilen yöneticiler ve futbolcular da ortaya çıktı. Yöneticiler tutuklanırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen futbolcular da açıklandı.

Bu gelişmeler, Borsa İstanbul’da işlem gören dört büyüklerin hisselerini de etkiledi.

Dün, gün sonunda listenin açıklanacağı beklentileriyle hisselerde farklı fiyatlamalar görüldü. Fenerbahçe (FENER) hisseleri günü artıda kapatan (+%1,81) tek spor hissesi oldu.

Beşiktaş (BJKAS) yüzde 1,59, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79 ve Trabzonspor (TSPOR) hissesi de günü yüzde 3,70 oranında değer kaybıyla tamamladı.

Listeler açıklandı

Akşam saatlerinde listelerin açıklanması ve bazı yöneticilerin de tutuklanmasıyla gelişmeler yakından takip edildi.

11 Kasım Salı günü hisseler güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışta, BJKAS hisseleri dünkü kapanış seviyesinden 1,86 TL’den işlem görerek güne başlarken, FENER hisseleri yüzde 0,10 oranında artıda 10,15 TL’den, GSRAY yüzde 2,88 değer kaybıyla 1,35 TL’den ve TSPOR da yüzde 0,77 ekside 1,29 TL’den başladı. Açılış sonrasında tüm spor hisselerinde seyir negatife döndü.