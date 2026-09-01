Bakırcı GYO Borsa İstanbul'da 8 endekse dahil edilecek
Halka arz sürecini tamamlayan Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2 Eylül'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket payları ilk işlem günüyle birlikte BIST Tüm, BIST Yıldız ve BIST Halka Arz'ın da aralarında bulunduğu 8 endeksin kapsamına alınacak.
Halka arz edilen Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY) paylarının dahil edileceği Borsa İstanbul endeksleri belli oldu.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirket payları 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
8 endekse dahil olacak
Bakırcı GYO payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali, BIST Gayrimenkul Y.O. ve BIST Gayrimenkul Y.O. Ağırlık Sınırlamalı endekslerine dahil edilecek.
Böylece şirket payları ilk işlem gününden itibaren toplam 8 Borsa İstanbul endeksinin kapsamında yer alacak.
Fiili dolaşım oranı yüzde 25
Endeks hesaplamalarında Bakırcı GYO'nun pay sayısı 668 milyon olarak dikkate alınacak.
Şirketin endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 25 olacak.