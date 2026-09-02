Bakırcı GYO bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Halka arz sürecini tamamlayan Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BKRGY), bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarında baz fiyat 12,93 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (BKRGY) Borsa İstanbul serüveni bugün başlıyor.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirket payları 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket payları BKRGY.E işlem koduyla işlem görecek.
Şirket paylarının işlem görmeye başlayacağı ilk gün için baz fiyat 12,93 TL olarak belirlendi.
Bakırcı GYO paylarında uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.