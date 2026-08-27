Bakırcı GYO halka arz sonuçları belli oldu

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Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (BKRGY) 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sonuçlar açıklandı.

Halka arzda satışa sunulan 167 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam talep, halka arz büyüklüğünün 1,77 katına ulaştı.

Toplam 502 bin 90 yatırımcıya dağıtım yapılırken, bunların 501 bin 344’ünü yurt içi bireysel yatırımcılar, 724’ünü yüksek talepte bulunan yatırımcılar, 22’sini ise yurt içi kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

Bireysel yatırımcıya ortalama 221 lot

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 116,9 milyon TL nominal pay için 501 bin 361 başvuru yapıldı. Dağıtım sonucunda 501 bin 344 yatırımcıya toplam 110,81 milyon TL nominal pay verildi.

Böylece yurt içi bireysel yatırımcılara yatırımcı başına ortalama yaklaşık 221 lot düştü.

Yüksek talepte bulunan yatırımcılara ise 167,26 milyon TL nominal talebe karşılık 38,78 milyon TL nominal pay dağıtıldı. Bu gruptaki 724 yatırımcıya ortalama yaklaşık 53 bin 560 lot pay verildi.

Yurt içi kurumsal yatırımcıların 17,41 milyon TL nominal tutarındaki talebinin tamamı karşılandı ve 22 yatırımcıya aynı tutarda pay tahsis edildi.

Fiili tahsisat oranları değişti

Halka arz öncesinde yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 70, yüksek talepte bulunan yatırımcılara yüzde 10 ve yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20 tahsisat planlanmıştı.

Dağıtım sonrasında fiili tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılarda yüzde 66,36, yüksek talepte bulunan yatırımcılarda yüzde 23,22 ve yurt içi kurumsal yatırımcılarda yüzde 10,42 olarak gerçekleşti.

Halka arz büyüklüğü 2,159 milyar TL

Bakırcı GYO halka arzında pay başına fiyat 12,93 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 159 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.