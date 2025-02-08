Balsu Gıda hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri açıklandı

Balsu Gıda halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Balsu Gıda, yüzde 25 halka açıklık ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. 278 milyon lot dağıtacak firma, halka arz fonunun yüzde 40'ını devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla kullanacak.

Balsu Gıda halka arz fiyatı ne kadar?

Balsu Gıda halka arz fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi.

Balsu Gıda ne zaman halka arz olacak?

Balsu Gıda halka arz tarihi 12-13-14 Şubat olarak belirlendi.

Balsu Gıda (borsa kodu) ne olacak?

Balsu Gıda sembolü “BALSU” olacak.

Balsu Gıda halka arz büyüklüğü ne kadar?

Balsu Gıda halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL.

Balsu Gıda halka açıklık oranı ne kadar?

Balsu Gıda’nın halka açıklık oranı 25%. Toplamda 278 milyon adet pay dağıtılacak.

Balsu Gıda kimin?

Balsu Gıda sermayesinin 100%’ü CZ Holding’e aittir.

Balsu Gıda katılım endeksine uygun mu?

Balsu Gıda katılım endeksine uygun değil.

Balsu Gıda halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?

Balsu Gıda bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Balsu Gıda finansal gücü

2024/9 hasılat: 9,6 milyar TL

2024/9 brüt kâr: 1,2 milyar TL

2023 hasılat: 12,1 milyar TL

2023 brüt kâr: 1,5 milyar TL

2022 hasılat: 11 milyar TL

2022 brüt kâr: 938,5 milyon TL

Balsu Gıda fiyat istikrarı ve hedefleri

15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

Balsu Gıda halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

40% Devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak

30% İşletme sermayesi

30% Banka kredilerinin ödenmesi