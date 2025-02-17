Balsu Gıda'nın halka arz büyüklüğü açıklandı

Balsu Gıda (BALSU), 12-13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplaması sona erdi. Balsu Gıda'nın paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirken şirketin halka arzı 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olarak tamamlandı.

278 milyon adet pay, 17,57 TL’den satışa sunuldu

Şirketin sermayesinin 1 milyar TL’den 1.112.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen 112 milyon TL nominal değerli 112 milyon adet pay ile mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166 milyon TL nominal değerli 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL’den satışa sunuldu. Bu payların tamamı satılarak dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi.

Halka arza 200 bin 209 kişi katıldı

Balsu Gıda, toplamda 278 milyon lot satışa sundu. Yatırımcı başına 14.776 TL değerinde 841 lot paylaştırıldı. Halka arza ise toplamda 200 bin 209 kişi katıldı.

Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

Balsu Gıda halka arz fonunu nasıl kullanacak?

- Yüzde 40: Devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak

- Yüzde 30: İşletme sermayesi

- Yüzde 30: Banka kredilerinin ödenmesi