Bank of America, İhlas Holding’de payını artırdı

Bank of America, İhlas Holding paylarında alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bank of America’nın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip iştiraki Merrill Lynch International tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde 2,22 TL fiyat aralığından 11 milyon 340 bin 843 adet alış ve 8 milyon 790 bin 542 adet satış işlemi yapıldı.

Bu işlemler sonucunda net 2 milyon 550 bin 301 adet pay satın alınırken, Bank of America’nın İhlas Holding sermayesindeki dolaylı payı ve oy hakkı oranı yüzde 5,129 seviyesine yükseldi.