Banka hisselerinde "devreler" kesiliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, negatif seyrederken, banka hisseleri öncülüğünde düşüş sürüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 4’e yakın ekside işlem görürken, Akbank hissesi 12:30 itibarıyla devre kesiciyle işlemlere tek fiyat emir toplama ile devam etti. Önceki gün 55,85 TL seviyesinden günü tamamlayan AKBNK, bugün 53,60 seviyesini görmesiyle devre kesici tetiklendi ve 12:45’te işlemler yeniden başladı.

12:51 itibarıyla İş Bankası da (ISCTR) yüzde 4,33 düşerken devre kesti. Dün günü 13,62 TL’den kapatan hissede fiyat 13,03 olunca işlemlere tek fiyat emir toplamayla devam ediliyor.

Banka hisseleri arasında sert düşüş yaşayanlar arasında olurken, yüzde 4 üzerinde ekside işlem gören banka hisselerinde TSKB ve Yapı Kredi de (YKBNK) bulunuyor.

Günün ilk yarısında KAP’a BİST’ten 28 devre kesici bildirimi geldi. Son devre kesen hisselerden biri de Sabancı Holding (SAHOL) oldu.