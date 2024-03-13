Bankacılık endeksinde kayıp derinleşti

Borsa İstanbul, üçüncü işlem gününde de negatif tarafta hareket ederken; son dört işlem gününde güçlü yükselen bankacılık endeksi, bugün sert değer kaybında. Bankacılık endeksindeki düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak zorunlu karşılık adımları sonrası derinleşti ve gün içinde yüzde 5'e kadar çıkardı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, "Bankacılık endeksi TCMB'nin zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptığına dair Reuters haberinin etkisiyle düştü, bu adım faizleri yükseltecek ve banka karlarına yük olacak bir aksiyon, doğal olarak bankacılık endeksi negatif" dedi.

ALB Yatırım baş ekonomisti Doçent Dr. Filiz Eryılmaz bankacılık endeksinin TCMB'nin uygulama talimatı sebebiyle düştüğünü belirterek "Bu haber baskı yarattı" dedi. Eryılmaz "Bankacılık endeksi geçen perşembeden bu yana 4 günde yüzde 11 yükseldi. BIST 100 endeksi yakın vadede güçlü olmasa da bankalar güçlü yükselince bu haberle satış daha etkili oldu" dedi.

Öte yandan uzmanlar, dolar/TL'deki volatiliteye ve 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim öncesinde zayıf kalan yabancı yatırımcı ilgisine dikkat çekiyor.

Bankalar sert satıcılı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kazanarak 9091 puandan başlarken; saat 13.36 itibarıyla yüzde 1,08 kayıpla 8971 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,94 ve yüzde 1,00 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 8900 seviyeleri destek, 9100 ve 9200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9069 puandan tamamlamıştı.

Endekste 9000 seviyesi önemli

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi kapanışa doğru ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 9000 seviyesine doğru geri çekilse de destek bölgesinden gelen alımlarla birlikte günü yüzde 0,69 düşüşle 9069 seviyesinden tamamladı. Endekste bugün 9000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 9000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse güçlü kalan momentumla birlikte ilk aşamada tekrardan 9200 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Endekste yukarı yönlü trendin devamından bahsedebilmek için ise 9400 seviyesi üzerinde oluşabilecek bir kapanış önemli olacak. Buna karşın yükselmekte zorlanan endekste 9000 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise 8900 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.