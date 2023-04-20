Bankacılık endeksi yüzde 2'nin üzerinde kayıpta

Borsa İstanbul, dört gündür aralıksız düşüşünü dün 'Halkbank' haberinin de etkisiyle sonlandırırken, bugün negatif tarafta hareket ediyor. Borsa İstanbul dün günü yüzde 0,85 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi ise, Halkbank haberinin ardından güçlü alımlarla karşılaşarak günü yüzde 3,60 oranında yükselişle tamamlamıştı. Bugün Ramazan Bayramı arefesi sebebiyle yarım gün sürecek işlemlerde, Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1'e yakın, bankacılık endeksi ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybında hareket ediyor.

BIST 100 endeksi 5003 puana kadar gerilerken, en yüksek 5037 puanı gördü. Endeks saat 11:12 itibarıyla yüzde 0,88 oranında düşüşle 5015 puanda hareket ediyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 23,80 puan ve yüzde 0,47 değer kaybederek 5.037,42 puana inmişti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,30 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 0,63 oranında değer kaybında ilerliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5100 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bugün borsada sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Halkbank hisselerinde dalgalı seyir

Halkbank hisseleri, güne düşüşle başlarken sonrasında pozitif tarafa geçti. İlk işlemlerde 12,08 TL'ye gerileyen bankanın hisseleri, en yüksek 13,50 TL'yi gördü. Gün içerisinde kazancını yüzde 6'nın üzerine taşıyan bankanın hisseleri şu sıralarda ise, yüzde 5,02 oranında yükselişle 13,18 TL'de hareket ediyor.

Halkbank'a ilişkin dün ABD Yüksek Mahkemesi'nin, kararını duyurmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanarak günü 12,55 lirayla tavan fiyattan tamamladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, istinaf mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

Halkbank'tan KAP'a açıklama

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin dünkü açıkladığı kararla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Banka, bundan sonraki aşamayla ilgili olarak, "Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır" olarak belirtti.

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.