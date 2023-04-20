Bankacılık endeksi yüzde 3'ün üzerinde geriledi

Borsa İstanbul, dört gündür aralıksız düşüşünü dün 'Halkbank' haberinin de etkisiyle sonlandırırken, bugün negatif tarafta hareket etti. Borsa İstanbul dün günü yüzde 0,85 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi ise, Halkbank haberinin ardından güçlü alımlarla karşılaşarak günü yüzde 3,60 oranında yükselişle tamamlamıştı. Bugün Ramazan Bayramı arefesi sebebiyle yarım gün süren işlemlerde, Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 1'e yakın, bankacılık endeksi ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybında hareket etti.

BIST 100 endeksi 4997 puana kadar gerilerken, en yüksek 5037 puanı gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,97 oranında düşüşle 5012 puanda hareket etti. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 23,80 puan ve yüzde 0,47 değer kaybederek 5037 puana inmişti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,30 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydederken; kapanış saatinde sırasıyla yüzde 3,66 ve yüzde 0,51 oranında düştü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5100 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Halkbank hisselerinde dalgalı seyir

Halkbank hisseleri güne düşüşle başlarken, sonrasında dalgalı bir seyir izledi. İlk işlemlerde 12,08 TL'ye gerileyen bankanın hisseleri, en yüksek 13,50 TL'yi gördü. Gün içerisinde kazancını yüzde 6'nın üzerine taşıyan Halkbank hisseleri, sonrasında bütün kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,80 oranında düşüşle 12,45 TL'den tamamladı.

Halkbank'a ilişkin dün ABD Yüksek Mahkemesi'nin, kararını duyurmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanarak günü 12,55 lirayla tavan fiyattan tamamladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, istinaf mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

Halkbank'tan KAP'a açıklama

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin dünkü açıkladığı kararla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Banka, bundan sonraki aşamayla ilgili olarak, "Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır" olarak belirtti.

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.