Bankacılık endeksinde düşüş derinleşti: Borsada kayıp sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftanın son iki gününde sert yükselirken, yeni haftada geriliyor. Endekste aşağı yönlü hareket için yakın destek olarak 7700, yukarı yönlü harekette ise 7900 seviyesi izleniyor.

Piyasalar, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Ekonomistlerin medyan beklentisi, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için "Kredi Görüşü" raporu yayınladı. Raporda, "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bankalarda sert düşüş

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 7783 puandan başlarken; 7642 - 7786 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 15.48 itibarıyla yüzde 1,42 düşüşle 7679 puanda bulundu.

Bankacılık endeksinde kayıp gün içinde yüzde 4'ün üzerine çıkarken; şu dakikalarda yüzde 3,00 düşüşle 9112 puan seviyesinde hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7600 puan destek, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7790 puandan tamamladı.