Bankacılık endeksinde kâr satışı

Borsa İstanbul, oldukça volatil bir günü geride bırakırken; bugün karışık bir seans izliyor. Dün Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı. Koç Holding ve Yapı Kredi hisseleri bugün ise, yatay pozitif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.930 puandan başlarken; 10.875 - 10.939 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.57 itibarıyla yüzde 0.14 primle 10.911 puanda bulundu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde kâr satışları

Dün, gün içinde yükselişini yüzde 8'in üzerine taşıyan bankacılık endeksi, günü yüzde 6,05 artışla tamamlarken, endekste bugün kâr satışları hakim.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,15 değer kazanrken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,89 ve yüzde 0,10 kayıpla işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 10.895 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.088 puana taşımıştı.

Koç Holding'ten yeni açıklama

Bugün de Koç Holding yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını hatırlatarak, şirket tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.