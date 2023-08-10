Bankacılık endeksinde sert hareket: Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, hareketli seanslarına devam ediyor. BIST 100 endeksi, gün içerisinde primli bir seyir sürerek zirve seviyesini 7766 puana taşırken, kapanış saatine doğru negatif tarafa geçti. Uzmanlar, yükseliş trendinin devamı için, 7500 puan üzerinde gerçekleşecek kapanışların kritik olduğunun altını çiziyor.

Bankacılık endeksi ise, son iki günde en volatil seansları geçiren sektör endekslerinden. Endeks, dün günü yüzde 9'a yakın artışla tamamlarken, bugün yükseliş yüzde 7'nin üzerine kadar çıktıktan sonra, akşam saatine doğru kazançlarını geri vererek günü düşüşle tamamladı. Uzmanlar bankacılık endeksindeki hızlı yükselişlerde, Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in Türkiye analizinde belirttiği "Uygulanan yeni ekonomi politikaları kredi görünümü için pozitif" notunun etkisi öne çıktığını belirtmişti.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 7766 puana taşırken; kapanışa doğru kayba yöneldi ve gün sonunda yüzde 2,09 kayıpla 7441 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7750 ve 7900 seviyeleri direnç, 7500 destek konumunda bulunuyor.

Borsada bugün işlem hacmi en yüksek şirket Türk Hava Yolları olurken; bunu sırasıyla Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Astor Enerji izledi.

Bankalarda sert hareket

Bankacılık endeksi, dün akşam saatlerinde gelen alımlarla günü yüzde 9'a yakın primli tamamlarken; bugün de hareketli bir senans geçirdi. Endeks, gün içinde değer kazancını yüzde 7'nin üzerine kadar taşırken, sonrasında negatif tarafa geçti ve günü kayıpla tamamladı. Gün sonunda ise, yüzde 1,22 düşüşle 7176 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksindeki yükselişin en önemli nedeni...

Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin

Endeks bu hafta 7500 seviyelerinde zorlanmaya başlamışken son iki günde özellikle bankacılık sektörü hisselerine gelen ilgiyle birlikte 7700 seviyesinin üzerine sağlıyor. Bankacılık sektöründeki yükselmenin arkasında en önemli sebebin elle tutulabilir gerçekçi sebebin, hem görünüm hem de not artırım ihtimalinin ortodoks politikalarının devamı sonucunda gerçekleşebileceğini açıklaması oldu.

Seçimler sonrasında atılmaya başlanan doğru adımlar, meyvelerini yavaş yavaş da olsa veriyor. Finansal varlık sınıfı arasında TL varlıklarda da buna en çok tepki veren borsa oldu. Bankacılık sektörümüz ve hisseleri geçtiğimiz on yılda baktığımızda aslında borsanın daha gerisinde getiri sağlamışlardı. İkinci çeyrek bilançoları oldukça yüksek şekilde beklentilerin üzerinde gelince 2023 yılına yönelik tahminler yukarı doğru revize edilmek zorunda kalacak. Bundaki önemli faktörlerden bir tanesi de enflasyon tahminlerinin yukarı çekilmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında ekonomide bir yavaşlama olsa da bankalar TÜFE'ye endeksli devlet tahlillerinden daha fazla kar yazıyor olacaklar. Tabii ki iyi sonuçlar da bu yükselişin ve yabancı ilgisinin bu sektöre yönelmesinde önemli rol oynadı.

İkinci bir beklenti de tabii ki Sayın Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in de bahsettiği, Türkiye'nin grideki listesinden çıkması ihtimali bu eylül ayına kadar gerçekleşirse gerçekten önemli bir gelişme bu. Özellikle bankalar açısından pozitif. Konuşulan bir faktör de swap kanallarının açılması idi. 2019 yılından beri kademe kademe yabancılara swap kanalları kapanmaya başlamıştı, biliyorsunuz. Ben bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de, şu noktada swap kanallarının açılması TL'de daha fazla volatilite yaratabilir. Ekonomi yönetiminin de bunu çok istediğini zannetmiyorum. Ortodoks adımların devam ettirilmesi bence yabancı yatırımcıların buraya gelmesi için zaten yeterli sebep olacaktır diye düşünüyorum.