İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybıyla tamamlarken; yurt içi piyasa perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karına odaklandı. Yabancı ve yurt içi kurumların faiz artırım beklentileri geniş bir yelpazede bulunurken, bu durum piyasada fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, sabah saatlerinde negatif tarafta ilerlerken, sonrasında kayıplarını telafi etmeye yöneldi. Endeks, gün içinde 5224 - 5315 bant aralığında hareket ederken, saat 14.48 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 5277 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5200 ve 5150 seviyeleri destek, 5300 ve 5400 puan direnç konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 12,26 puan düşüşle ve yüzde 0,23 değer kaybederek 5257 puana gerilemişti.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kaybederek günü 5269 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalırken; sonrasında bankacılık endeksi yönünü yukarı çevirdi ve kazancı yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 2,76 seviyesinde bulunurken; holding endeksi ise yüzde 0,12 oranında artış gösteriyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda negatif seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.