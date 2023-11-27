Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'e yakın

Borsa İstanbul, geçtiğimiz üç haftayı aralıksız yükselişle tamamlarken; yeni haftaya da primli başladı. Uzmanlar, pozitif trend hareketi için hacim tarafının da desteklemesinin önemli olduğuna dikkat çekerken; aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7900 seviyesinin, yukarı yönlü harekette ise 8050 seviyesinin izlendiğini belirtti.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 değer kazanarak 8028 puandan başlarken; gün içinde 8023 - 8080 bant aralığında hareket etti. Endeks, saat 11.18 itibarıyla yüzde 1,32 artışla 8065 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'e yaklaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,63 ve yüzde 0,80 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7850 ve 7800 seviyeleri destek, 8060 puan direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 7959 puandan tamamlamıştı.