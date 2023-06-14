Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde pozitif bir seyirde ilerlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası özellikle bankacılık endeksindeki alımlar dikkat çekti.

Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı değerlendirmede, "Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanı'mızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" olarak belirtmesi öne çıktı. Uzmanlar, Erdoğan'ın mesajları sonrası, piyasada faiz artışı fiyatlamasının hızlandığını belirtiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 22 Haziran tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

BIST 100 endeksi, gün içinde 5393 - 5490 bant aralığında hareket ederken; saat 13.57 itibarıyla yüzde 0,79 oranında yükselişle 5471 puanda hareket etti. Bankacılık endeksinde ise yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzde 4'ü aşarken; şu dakikalarda yüzde 3,93 artışla 5000 puanda bulundu.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile taş, toprak oldu.

Borsa İstanbul yeni güne, yüzde 0,15 değer kazanarak 5437 puandan başlarken; bankacılık endeksi ise açılışta, yüzde 0,51 değer kazanmıştı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 5588 puandan tamamlamıştı.

Türkiye'nin CDS'i yeniden 500 baz puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeniden 500 baz puanın altında hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, dünkü kapanışa göre 11 baz puan düşerek 483 baz puana geriledi.

Dolar/TL'de negatif seyir

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,62 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne 23,67 TL'den başladı. Dolar, bugün en yüksek 23,6871 TL'yi görürken, saat 13.46 itibarıyla yüzde 0,39 kayıpla 23,5391 TL'de hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,8058 TL'ye taşımıştı.

Euro, dün tüm zamanların en yüksek seviyesini 25,8580 TL'ye çıkarırken, şu sıralarda yüzde 0,12 değer kaybıyla 25,4605 TL'de bulunuyor.

Gram altında 'dolar/TL' etkisi

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 13.48 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,11 altında 1474 liradan işlem görüyor. Bu düşüşte dolar/TL'de yaşanan gerileme etkili oluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2430 lira, Cumhuriyet altını da 9840 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1477 liradan tamamlarken; gram altın dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 1498 liraya taşımıştı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 azalışla günü 1944 dolardan kapatmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,24 üzerinde 1948 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.