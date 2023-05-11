Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 8'i aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul seçim haftasında volatil seyrini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan Borsa, sonrasında primli bir seyre yönelirken; yükselişini de hızlandırdı. Bankacılık endeksinde devam eden, sert yukarı yönlü hareketler de dikkat çekiyor. BIST 100 endeksi 4492-4697 bandında hareket ederken; güniçinde yükselişi yüzde 4'ü aştı. Endeks saat 12.51 itibarıyla yüzde 3,77 oranında yükselişle 4663 puanda işlem görüyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5492 puana gerilemişti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4480 ve 4400 seviyeleri destek, 4550 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapattı.

Bankacılık endeksinde yükseliş sürüyor

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, sonrasında değer kazancını artırdı. Endekste yükseliş gün içinde yüzde 8'in üzerine taşındı ve şu dakikalarda yüzde 7,35 oranında artışla 4827 puanda hareket ediyor.

Holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydederken; şu sıralarda yüzde 4,64 oranında primli seyrediyor.

Gözler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.