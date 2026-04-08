Bankacılık hisselerinde yükseliş devam edecek mi?

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında ateşkes yapılmasının ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında ekranlar yeşile boyandı. Petrol fiyatlarında sert düşüşler görülürken, değerli metaller hızlı yükseldi; borsalarda ise 'ateşkes rallisi' yaşanıyor.

Borsa İstanbul da ateşkes haberine coşkulu bir cevap verirken; BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 5'in üzerine çıktı; bankacılık endeksinde ise artış yüzde 9'ları aştı.

Peki, borsadaki ve özellikle de bankacılık endeksindeki yükseliş devam edecek mi? Trive Yatırım’ın bankacılık endeksi analizine göre, ABD-İran ateşkesi sonrası petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel risk algısındaki normalleşme, Türkiye’de enerji maliyetleri ve enflasyon baskısını hafifletti. Bu gelişme, bankacılık hisselerinde güçlü bir toparlanma yaratırken, teknik görünüm endeksin kısa vadede yüzde 8-14 arasında yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Trive Yatırım'ın bankacılık endeksine yönelik analizi şöyle:

Ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında görülen sert geri çekilmeyi yalnızca emtia tarafında bir düzeltme olarak okumak eksik kalır; bu hareket aynı zamanda küresel ölçekte risk algısında belirgin bir normalleşmeye işaret ediyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik somut adımların atılması ve iki haftalık ateşkesin devreye girmesi, piyasanın en kritik başlıklarından biri olan arz kesintisi ve enerji şoku riskini kısa vadede ötelemiş durumda.

Petrolün 100 doların altına sarkmasıyla birlikte enerji maliyetleri üzerinden oluşan enflasyon ve büyüme baskısının da geçici olarak hafiflediğini görüyoruz. Ancak Türkiye özelinde hikâye bununla sınırlı değil. Türkiye ekonomisi, yüksek enerji ithalatı nedeniyle petrol fiyatlarındaki oynaklığa son derece duyarlı bir yapıya sahip. Petrol fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler; cari dengede bozulma, enflasyonda artış, kur üzerinde baskı ve buna bağlı olarak para politikasında daha sıkı bir duruş ihtiyacını beraberinde getirir. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, bu zincirin tersine dönmesi anlamına gelir. Yani daha dengeli bir cari görünüm, daha sınırlı enflasyon baskısı ve görece daha rahat bir para politikası beklentisi oluşur. Bu makro çerçeveye en hızlı ve en güçlü tepkiyi veren sektör ise bankacılık tarafıdır. Faiz beklentileri, fonlama maliyetleri, kredi büyümesi ve aktif kalitesi gibi temel parametreler makro koşullardaki değişimlere anlık olarak yansır. Enflasyon beklentilerinin yükseldiği bir senaryoda faiz artışı beklentileri güçlenir; bu da bankaların net faiz marjına ilişkin beklentilerin bozulmasına neden olur. Aynı zamanda artan risk primi, yabancı yatırımcının bankacılık hisselerinden çıkışını tetikleyebilir.

Ateşkes sonrası yeni fiyatlamada algı tersine döndü

Nitekim petrolün 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte küresel risk primi artmış, enflasyon beklentileri belirgin şekilde bozulmuş ve bu durum BIST 100 içerisinde en sert satışın bankacılık sektöründe görülmesine yol açmıştı. Ateşkes sonrası oluşan yeni fiyatlamada ise bu algının kısmen tersine döndüğünü görüyoruz. Petrol fiyatlarının gerilemesi, TCMB'nin ek sıkılaştırma ihtiyacının azalabileceği beklentisi, kur üzerindeki baskının hafiflemesi ve cari denge görünümünün iyileşmesi gibi faktörler, bugün bankacılık hisselerinde görülen güçlü yükselişin temelini oluşturuyor. Bununla birlikte, bu olumlu fiyatlamanın kalıcılığı konusunda temkinli olmak gerekiyor. Mevcut ateşkes yalnızca iki haftalık bir dönemi kapsıyor ve jeopolitik risk tamamen ortadan kalkmış değil. Enerji piyasasında arz tarafındaki normalleşmenin kalıcı hale gelmesi zaman alacaktır. Bu nedenle petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere hızlı bir şekilde geri dönmesi zor görünüyor.

Bankacılık endeksinde yüzde 8-14 yükseliş potansiyeline var

Bankacılık endeksindeki mevcut yükseliş, doğası gereği haber akışına duyarlı ve tepki niteliği taşıyor. Bu çerçevede, yıl başında (savaş öncesi dönemde) belirlenen yıl sonu beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Teknik görünüme geçtiğimizde ise bankacılık endeksinde İran savaşı sonrası yaklaşık %27'lik sert bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Buna rağmen 15.000 seviyesinin aşağı yönde kırılmaması ve ateşkes kararının tam bu bölge üzerinde gelmesi, yukarı yönlü tepkinin gücünü artırdı. Mevcut durumda endeksin, 8 ve 21 haftalık üssel ortalamaların kesiştiği 17.100 seviyesinin üzerine yerleştiği görülüyor. 15.000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın korunması, Mayıs 2023'teki 3.790 dip seviyesinden başlayan ana yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Diğer taraftan 17.100 üzerinde tutunmanın sürmesi, ateşkes sonrası oluşan pozitif fiyatlamanın devam etme olasılığını artıracaktır. Bu senaryoda kısa vadede 18.775 seviyesi ara direnç, 19.727 seviyesi ise ana direnç olarak öne çıkıyor. Mevcut fiyatlamalar dikkate alındığında, teknik görünüm kısa vadede yaklaşık %8 ila %14 arasında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.