Bankalarda bilanço Akbank ile başladı: Hedefler yukarı taşındı

Akbank'ın dün seans kapanışı sonrası açıkladığı 2025 yılı 12 aylık finansal sonuçlarının ardından; aracı kurum ve bankalar, Akbank'a ilişkin verdikleri tavsiye ve hedef fiyatları güncelledi. Yapılan değerlendirmelerde ağırlıklı olarak hedef fiyatların yükseltildiği ve olumlu beklentilerin korunduğu görüldü.

Akbank'ın finansal sonuçlarının ardından tavsiye ve hedef fiyat içeren raporlar hazırlayan 11 aracı kurum ve bankadan 6'sı hedef fiyatlarını yükseltti.

Akbank için yeni hedef fiyatlar!

TERA Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 107,18 TL olarak korurken tavsiyesini “endeks üstü getiri” seviyesinde sürdürdü.

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 87,37 TL’den 112,83 TL’ye yükseltti ve “tut” tavsiyesini muhafaza etti.

Garanti BBVA Yatırım ise hedef fiyatını 105 TL’den 124,6 TL’ye çıkarırken tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu.

GCM Yatırım hedef fiyatını 97 TL’den 119 TL’ye, İş Yatırım 96 TL’den 118 TL’ye yükseltti ve “al” tavsiyesini sürdürdü.

PhillipCapital hedef fiyatını 112,4 TL olarak belirlerken tavsiyesini endekse paralel getiri olarak açıkladı. Şeker Yatırım 108,1 TL hedef fiyatla “al” tavsiyesini korudu.

Ahlatcı Yatırım hedef fiyatını 97,7 TL’den 114,2 TL’ye, Pusula Yatırım 96,53 TL’den 107,4 TL’ye yükseltti ve her iki kurum da “al” tavsiyesini sürdürdü.

Yapı Kredi Yatırım 102 TL hedef fiyatla “al” tavsiyesini korurken, TEB Yatırım 110 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini yineledi.

Öte yandan Gedik Yatırım, 2025 yılı finansal sonuçlarının ardından güçlü performans sonrası kar realizasyonu gerekçesiyle Akbank’ı model portföyünden çıkardı.