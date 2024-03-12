Bankalarda güçlü yükseliş sürüyor
Borsa İstanbul, dün günü düşüşle tamamlarken; bugün dalgalı seyrediyor. Bankacılık endeksinde güçlü yükseliş devam ediyor.
Borsa İstanbul, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmesinin ardından dün güne güçlü yükselişle başlarken; günü negatif tarafta tamamladı. BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,17 değer kazanarak 9147 puandan başlarken; sonrasında dalgalı bir seyirde hareket etti. Endeks, saat 12.52 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 9146 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Endeksler, şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,59 primle ve yüzde 0,03 düşüşle hareket ediyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9300 puan direnç, 9100 ve 9000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9131 puandan tamamlamıştı.