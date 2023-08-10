Borsa İstanbul dünkü işlemlerde sert yükselirken, yeni güne de rekorunu tazeleyerek başladı. Tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 7766 puana taşıyan BIST 100 endeksi, saat 14.17 itibarıyla yüzde 2,15 artışla 7664 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7750 ve 7900 seviyeleri direnç, 7500 destek konumunda bulunuyor.

Dün banka hisseleri öncülüğünde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7600 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Bankalarda sert yükseliş sürüyor

Bankacılık endeksi, dün akşam saatlerinde gelen alımlarla günü yüzde 9'a yakın primli tamamlarken; bugün de sert yükselişini sürdürüyor. Uzmanlar, endekste alıcı tarafında en yüksek işlem hacmini yabancı kurumların oluşturduğunu belirtti. Bankacılık endeksinde artış bugün yüzde 7'nin üzerini görürken, şu dakikalarda ise yüzde 6,22 artışla 7715 puanda hareket etti.

Borsada bugün işlem hacmi en yüksek şirket Türk Hava Yolları olurken; bunu sırasıyla Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Astor Enerji izliyor.

Gözler bugün ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.