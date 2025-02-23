Başsavcılık'tan 'Borsa İstanbul' soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'daki olağandışı fiyat hareketleriyle ilgili yanıltıcı haberler yapan ve yayanlara karşı resen soruşturma başlattı.
Borsa İstanbul ile ilgili yanıltıcı haberlere ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin finansal sisteminin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme/raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
SPK'dan olağanüstü hareketlere inceleme başlatmıştı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtilmişti.
SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denilmişti.