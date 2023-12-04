Batı Ege GYO halka arz büyüklüğü 870 milyon TL oldu

Batı Ege GYO'nun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 3,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL oldu.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.