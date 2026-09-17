BDDK bankaların hisse geri alımlarında kuralları esnetti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların 16 Eylül'den itibaren piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisselerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirilmemesine imkan tanıdı. Kararla bankaların sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında esneklik sağlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.
BDDK'nın aldığı karara göre, halka açık bankaların 16 Eylül'den itibaren piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirilmeyecek.
Düzenlemeyle halka açık bankalara sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında esneklik tanınmış oldu.